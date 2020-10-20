История ShiningAsia началась в 2014 году. Уже тогда мы знали, что нашей главной целью будет сделать каждую женщину красивой и познакомить с правильным уходом за собой, любимой! Мы внимательно следим за последними новинками на рынке. На данным момент наш ассортимент насчитывает десятки различных косметических средств разной направленности от лучших корейских брендов, в числе которых Elizavecca, J:ON, CP-1, MIZON, COSRX, Dr. Jart+, Etude House, Dr. Healux и многие другие. Каждый продукт, представленный в каталоге, создан из натуральных ингредиентов, получил сертификат качества и признание не только в Корее, но и за её пределами.

Доставка по всей России и странам СНГ

Мы гарантируем оригинальность всей косметики

Широкий ассортимент

Бонусная система

Подарки при заказе

Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками, поэтому вся наша продукция на 100% оригинальна и безопасна.Сейчас, помимо нескольких интернет площадок, мы также владеем сетью шоу-румов, которая постоянно расширяется и улучшается.Наши преимущества:

Мы всегда рады общению с нашими клиентами. Если у вас есть какие-либо пожелания, предложения, замечания, касающиеся работы нашего Интернет-магазина - пишите нам, и мы с благодарностью примем ваше мнение во внимание.

Электронная почта: sale@shiningasia.ru