Уход за лицом
Очищение
Макияж
Волосы
Тело
Детское
Для Дома
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История ShiningAsia началась в 2014 году. Уже тогда мы знали, что нашей главной целью будет сделать каждую женщину красивой и познакомить с правильным уходом за собой, любимой!
Мы внимательно следим за последними новинками на рынке. На данным момент наш ассортимент насчитывает десятки различных косметических средств разной направленности от лучших корейских брендов, в числе которых Elizavecca, J:ON, CP-1, MIZON, COSRX, Dr. Jart+, Etude House, Dr. Healux и многие другие. Каждый продукт, представленный в каталоге, создан из натуральных ингредиентов, получил сертификат качества и признание не только в Корее, но и за её пределами.
Мы всегда рады общению с нашими клиентами. Если у вас есть какие-либо пожелания, предложения, замечания, касающиеся работы нашего Интернет-магазина - пишите нам, и мы с благодарностью примем ваше мнение во внимание.
Электронная почта: sale@shiningasia.ru