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Бесплатная доставка по г. Сочи при заказе от 1000 рублей и по РФ при заказе от 5000 рублей

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История ShiningAsia началась в 2014 году. Уже тогда мы знали, что нашей главной целью будет сделать каждую женщину красивой и познакомить с правильным уходом за собой, любимой!

Мы внимательно следим за последними новинками на рынке. На данным момент наш ассортимент насчитывает десятки различных косметических средств разной направленности от лучших корейских брендов, в числе которых Elizavecca, J:ON, CP-1, MIZON, COSRX, Dr. Jart+, Etude House, Dr. Healux и многие другие. Каждый продукт, представленный в каталоге, создан из натуральных ингредиентов, получил сертификат качества и признание не только в Корее, но и за её пределами. 

Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками, поэтому вся наша продукция на 100% оригинальна и безопасна. 
Сейчас, помимо нескольких интернет площадок, мы также владеем сетью шоу-румов, которая постоянно расширяется и улучшается.  

    Наши преимущества: 
  • Доставка по всей России и странам СНГ
  • Мы гарантируем оригинальность всей косметики 
  • Широкий ассортимент
  • Бонусная система 
  • Подарки при заказе 

Мы всегда рады общению с нашими клиентами. Если у вас есть какие-либо пожелания, предложения, замечания, касающиеся работы нашего Интернет-магазина - пишите нам, и мы с благодарностью примем ваше мнение во внимание.

Электронная почта: sale@shiningasia.ru

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Сочи
8 800 505 33 30 8 999 652 07 72
Без выходных 09:00-22:00
г. Сочи
ул. Горького, д. 43

sale@shiningasia.ru
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